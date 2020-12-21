Спорт

Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею – 2:0

Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Чехии во втором своем матче в рамках чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи в Эдмонтоне, принимающем турнир, - 2:0, сообщает «Интерфакс». На 37-й игры в составе сборной Чехии отличился Филип Коффер. На 46-й минуте ворота россиян (их защищал Ярослав Аскаров) поразил Мартин Ланг.

Ранее сборная России нанесла поражение команде США со счетом 5:3. В свою очередь, Чехия крупно уступила Швеции - 1:7.

В группе В теперь четыре команды имеют по 3 очка. С учетом дополнительных показателей они располагаются в следующем порядке: 1. Швеция, 2. Россия, 3. Чехия, 4. США. Пятое место занимает Австрия (0 очков). При этом Швеция и Австрия провели по одной игре, остальные команды – по две.

Следующий матч сборная России проведет 30 декабря утром против Австрии. Начало – 5:30 мск.

Для выхода в четвертьфинал достаточно не занять пятое место в группе. Всего в турнире принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять сборных в каждой.

В условиях пандемии чемпионат мира в Эдмонтоне проходит без зрителей.