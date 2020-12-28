Спорт

Лучших воркаутеров выбирают в Псковской области

Стартовало онлайн-голосование за лучшую воркаут-комбинацию «Your Best Workout Combination», сообщил Псковской Ленте Новостей лидер регионального спортивного движения Street Workout Виталий Дидыч.

В финал конкурса прошли 10 участников: Илья Игнатьев, Владимир Игнатьев, Ян Матвеев, Рауф Гасанов, Алексей Метлицкий, Максим Клементьев, Демид Донсков, Андрей Цепков, Даниил Файн и Ричард Демин.

Для голосования за лучшую воркаут-комбинацию необходимо быть участником группы Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте», подписчиком Instagram-аккаунтов @workout.pskov и @didych.vitaliy. Затем можно проголосовать за понравившегося участника (засчитываются голоса только участников группы).

Требования к элементам в видео: наличие динамики, статики, связок, артистизм, качество исполнения. «Пятерых обладателей лучших видео, получивших наибольшее количество голосов, ждут призы», - отметил Виталий Дидыч.

Голосование продлится до 20.00 30 декабря.

Мероприятие проходит под лозунгом «Я выбираю здоровье» и посвящено жертвам СПИДа. Оно организовано при поддержке Псковского городского молодежного центра и комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Пскова.