Спорт

Псковский облсовпроф возьмет шефство над спортшколой «Ника»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил спортивную школу олимпийского резерва «Ника» в Пскове 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе визита в спортшколу глава региона договорился с председателем Псковского облсовпрофа Игорем Ивановым и главой администрации Пскова Александром Братчиковым об оказании всесторонней поддержки спортшколе «Ника». Облсовпроф возьмет над ней шефство.

«Надо делать все возможное, чтобы спортсмены показывали хорошие результаты», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Руководитель спортшколы Константин Чижов рассказал, что в учреждении соблюдаются все необходимые меры, направленные на противодействие коронавирусу.

Гости осмотрели зал, где установлены новые тренажеры, а также уличные силовые тренажеры рядом с воркаут-площадкой.

Руководство школы, города и области договорилось о создании спортивной площадки для стритбола размером 15 на 15 метров рядом с уличными тренажерами.