Спорт

Губернатор вручил псковскому тренеру ключи от внедорожника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 30 декабря, встретился с тренером регионального Центра спортивной подготовки по велоспорту Александром Филипповым. За высокие достижения в подготовке молодых спортсменов глава региона передал ему ключи от нового внедорожника, который был приобретен за счет областного бюджета.

«Уверен, что новый автомобиль будет помогать в тренировочном процессе, будет возможность применять его на занятиях, а также на соревнованиях», - заметил глава региона.

В свою очередь Александр Филиппов, который удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России», поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанную поддержку и рассказал, что без автомобиля полноценно организовать тренировочный процесс было очень сложно. «Мой воспитанник Иван Макаров около 30 тысяч километров проезжает на велосипеде ежегодно. Во время тренировок и для выезда на соревнования мне тоже приходится проезжать около 60 тыс километров. Автомобиль был очень нужен, без него было тяжело», - отметил специалист.

Михаил Ведерников заверил Александра Филиппова, что администрация региона со своей стороны постепенно будет выполнять взятые на себя обязательства перед спортсменами, к решению актуальных вопросов также будут привлекаться спонсоры.

Вместе с Заслуженным тренером России губернатор обсудил работу велоцентра в Великих Луках. По словам Александра Филиппова, там активно проводятся занятия, но существуют сложности с тем, чтобы добраться до учреждения, так как общественный транспорт до него не ходит. Глава региона отметил, что этот вопрос будет проработан, рейсы транспорта планируется подстроить под тренировочный процесс.

В завершение встречи глава региона поздравил тренера с наступающими праздниками и пожелал крепкого здоровья и достижения новых высот в подготовке спортсменов.

Напомним, Александр Филиппов - мастер спорта России международного класса по велоспорту, победитель и призер чемпионатов России, участник чемпионатов мира. С 2010 года - тренер по велоспорту-шоссе в региональном Центре спортивной подготовки.

Александр Филиппов имеет высшую тренерскую категорию. Его спортсмены становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России, участниками чемпионатов и первенств мира, Европы. Воспитанником Александра Филиппова является многократный победитель кубка России, Чемпион России, чемпион и серебряный призер 22-х летних Сурдлимпийских игр, чемпион Европы, обладатель золотой, серебряной и бронзовой медали 23-х Сурдлимпийских игр - Иван Макаров.