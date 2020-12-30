Спорт

Стал известен соперник России в полуфинале МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира. Другую пару полуфиналистов составят сборные Финляндии и США. Встречи пройдут в ночь со вторника на среду по московскому времени.

В четвертьфинале россияне победили соперников из Германии (2:1). Канадцы обыграли чехов (3:0), финны вырвали победу у шведов (3:2), а американцы оказались сильнее словаков (5:2).

Полуфинальные пары образованы в соответствии с рейтингом команд по итогам группового этапа.

Напомним, что чемпионат мира проходит в канадском Эдмонтоне.