Спорт

Псковичей приглашают на занятия в воркаут-центр

Жителей города Пскова приглашают на занятия в воркаут-центр, расположенный в клубе «Супер-фитнес» (Рижский проспект, 16, 4-й этаж). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Тренировки проходят по таким направлениям, как street workout, freestyle, street lifting, ОФП, растяжка. Также ведется подготовка к сдаче нормативов ГТО и соревнованиям.

Время тренировок :

понедельник, среда, пятница - с 21.00 до 22.30 ( от 7 и выше лет);

вторник, четверг, суббота с 16.00 до 17.30 (от 7 - до 14 лет).

«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил Виталий Дидыч.

Контакты:

https://vk.com/v.didych94

+79118816577

https://vk.com/andrewtsepkov

+79113696744

https://vk.com/id467150420

+79113668354

Почта: workout.pskov@gmail.com