Псковичей приглашают на занятия в воркаут-центр

Жителей города Пскова приглашают на занятия в воркаут-центр, расположенный в клубе «Супер-фитнес» (Рижский проспект, 16, 4-й этаж). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.
Тренировки проходят по таким направлениям, как street workout, freestyle, street lifting, ОФП, растяжка. Также ведется подготовка к сдаче нормативов ГТО и соревнованиям.
Время тренировок :
«Вместе со спортивным воркаут-движением вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке», - отметил Виталий Дидыч.
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