Спорт

Спортсмен из Пскова стал победителем зимнего фестиваля трейлраннинга в своей возрастной группе

Псковский 41-летний спортсмен Григорий Мухин стал победителем в своей возрастной группе и 17-м в абсолютном зачете из 324 участников зимнего фестиваля трейлраннинга Mad Fox Ultra Rise, который прошел 19-20 декабря 2020 года в Переславле-Залесском.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе любителей бега «Скобарь», Григорий Мухин преодолел дистанцию в 50 миль (более 80 км) за 8 часов 42 минут.

«Погода выдалась по-настоящему зимняя, в отличие от прошлых лет, и визуально все стало еще краше и качественнее. Но, конечно, не из-за этого сотни спортсменов выбирают этот старт, ведь слоты были распроданы давным-давно, даже несмотря на общую ситуацию в России. Mad Fox остается востребованным у спортсменов самых разных мастей - бегунов, скайраннеров, ориентировщиков, легкоатлетов, мультигонщиков. Подтверждение тому очень сильный состав участников практически на всех дистанциях от 10 км до 100 миль», - рассказали в КЛБ «Скобарь».