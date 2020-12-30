Спорт

В клубе «Супер фитнес» проходят бесплатные тренировки

«Супер фитнес» приглашает псковичей на бесплатные занятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, беспрецедентная акция стартует уже сегодня, 4 января.

«А ты тоже дал себе обещание изменить свою фигуру, похудеть, стать сильнее или выносливее в Новом году? Тогда запишись на 3 дня бесплатного фитнеса. Не упусти возможность выполнить свое обещание!» - подчеркнули в клубе.

В программе:

сопровождение тренера

тренажерный зал

групповые аэробные программы

Акция продлится с 4 по 6 января.

Запись по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: fitness-super.ru и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov.