Спорт

Почти 270 человек в разных городах и странах вышли на дистанцию гдовского пробега

Около 270 спортсменов всех возрастов откликнулись на призыв организаторов Гдовского полумарафона и 1 января вышли на пробеги и северную ходьбу. Встретить 2021 год под лозунгом «С Новым Гдовом!» решили люди из разных городов и даже стран. Многие уже прислали фотоотчеты о своем участии в акции, сообщает группа «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте.

Заочными участниками гдовского пробега стали спортсмены в Британии, Эстонии и Норвегии, в Пскове, Петербурге, Москве, Сочи и Ялте, в Карелии, Башкирии и Удмуртии. В турецком Стамбуле на старт флешмоба «С Новым Гдовом!» вышла петербурженка Юлия Филиппова, а по Дворцовой площади в Петербурге 2021 метр пробежал Зауреш Садвокас - его забег начался сразу в полночь, с последним ударом новогодних курантов.

Кстати, такую же дистанцию - 2021 метр - в первый день года выбрали для себя немало атлетов: например, большая петербургская семья Нагорных или Елена Михайлова из Струго-Красненского района. А известный стайер из Петербурга Николай Матвеев прямо 1 января взял и одолел в зачет акции «С Новым Гдовом!» классический марафон - 42 км 195 метров.

В воскресенье в Гдов заглянул главный организатор Гдовских пробегов Сергей Алимов. Он привез памятные медали лауреатам акции «С Новым Гдовом!». Многие атлеты уже получили свои праздничные награды.

Фото: группа «Граждане Гдовского края», ВКонтакте