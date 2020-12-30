Спорт

Фетисов об игре «молодежки» по хоккею: Лучше бы я этого не видел

Прославленный хоккеист, дважды чемпион Олимпийских игр, а ныне депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение российской молодежной сборной по хоккею 0:5 от сборной Канады на чемпионате мира.

«Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился. Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное — то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого», - приводит слова Фетисова Sport24.

Он выразил мнение, что ни один из российских игроков не смог бы добиться места в канадской команде. Он выступил с критикой отечественной школы хоккея.

«Здесь дело не в настрое — навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что», - сказал Вячеслав Фетисов.

В матче за третье место в ночь на 6 января сборная России встретится со сборной Финляндии. За победу будут бороться «молодежки» США и Канады.