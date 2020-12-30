Спорт

Бесплатные тренировки продлятся в клубе «Супер фитнес»

Бесплатные тренировки в клубе «Супер фитнес» продлятся еще сегодня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, прийти на бесплатные занятия может каждый, достаточно позвонить по телефону: 56-60-80.

«Хотите убрать вес, который набрали за время новогодних каникул? Пора приступать!» - призвали в клубе.

В программе:

- сопровождение тренера

- план тренировок

- групповые программы

- сауна

Запишись прямо сейчас по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov