Бесплатные тренировки продлятся в клубе «Супер фитнес»

Бесплатные тренировки в клубе «Супер фитнес» продлятся еще сегодня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, прийти на бесплатные занятия может каждый, достаточно позвонить по телефону: 56-60-80.
«Хотите убрать вес, который набрали за время новогодних каникул? Пора приступать!» - призвали в клубе.
В программе:
- сопровождение тренера
- план тренировок
- групповые программы
- сауна
Запишись прямо сейчас по телефону: 56-60-80.
Подробнее читайте также на сайте ПЛН, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/super_fitness_pskov