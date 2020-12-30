Спорт

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

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Лыжница сборной России Наталья Непряева в пятницу выиграла масс-старт классическим стилем на многодневке «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, сообщает «Интерфакс».

Трассу длиной 10 км Непряева преодолела за 30 минут 35,5 секунд. Второе место заняла немка Катарина Хенниг (отставание + 2,4 сек), третьей стала шведка Эбба Андерссон (+4,1).

В зачете «Тур де Ски» Непряева находится на 8-м месте. Лидирует Джессика Диггинс (США). Россиянка Юлия Ступак проигрывает ей 55 минут.

15-я традиционная лыжная многодневка «Тур де Ски» проходит в рамках Кубка мира-2020/2021. В общем женском зачете лидирует американская лыжница Рози Бреннан (580 очков). На втором месте россиянка Татьяна Сорина (506). Непряева занимает 4-ю строчку (450).