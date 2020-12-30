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Спорт

Посетителей великолукского велоцентра просят воздержаться от прогулок по лыжне

08.01.2021 20:16|ПсковКомментариев: 0

Администрация великолукского велоцентра обратилась к посетителям с просьбой не портить лыжню.

«К сожалению хорошая, зимняя погода бывает нечасто, и все мы радуемся, когда есть возможность прокатиться на лыжах! Но часто на лыжной трассе встречаются люди с ватрушками, колясками или просто прогуливающиеся. Неужели вы не понимаете, что портите лыжню?», - говорится в обращении, опубликованном в группе «Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки» «ВКонтакте».

Фото: группа «Центр подготовки велосипедистов. Великие Луки» «ВКонтакте»

«В городе достаточно мест для обычных прогулок. На замечание сотрудников и лыжников реагируете агрессивно, ломаете ограждение и проникаете на трассу! Давайте уважать друг друга», - призывает велоцентр.

Также посетителям напомнили, что пешие прогулки на лыжной трассе запрещены Правилами посещения велоцентра, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Теги: #лыжный спорт #зима #лыжи
Источник: Псковская Лента Новостей
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