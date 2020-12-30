Спорт

Олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Его слова приводит Sport24.

Тихонов заявил, что спортсменам не место в политике. «Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность», - высказал мнение Тихонов.

«Я бы им устроил тест, отправив их по окраинам всех областей. Их просто оплевали бы. Уважаю их прошлое, но они там просто сидят и нажимают на кнопки. Скажите про самый положительный шаг от них? Самые низкие пенсии, самая низкая заработная плата - это в России. Они же сидят там и принимают законы», - сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24.

Как напоминает «Лента», 8 января трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике. Она назвала уход спортсменов в политику нормальной практикой.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.