Спорт

Псковские легкоатлеты победили на Рождественских стартах в Екатеринбурге

Псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы успешно выступили на Рождественских стартах в Екатеринбурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Традиционные всероссийские соревнования «Рождественские старты» прошли в спортивном комплексе «Луч». В барьерном спринте на 60 метров братья Шабановы взяли две медали. С результатом 7,71 секунды первым стал Константин Шабанов, который опередил красноярца Артема Макаренко (7,73 с), а Филипп Габанов замкнул тройку лидеров (7,87 с).

В ближайшие полтора месяца легкоатлетов ждут выступления в Оренбурге, на «Русской зиме» в Москве, на мемориале Алексеева в Санкт-Петербурге и зимний чемпионат страны 15-17 февраля.

«Будем стараться показать на внутренней арене не только лучший результат в стране, но и в Европе, чтобы попробовать отобраться хоть и в нейтральном статусе на мартовское континентальное первенство», - сказал тренер спортсменов Георгий Шабанов.

Также спортсмены рассчитывают побороться за Олимпийские лицензии в барьерном беге на 110 метров. Отбор в Токио планируется до середины июня.