Спорт

В Великих Луках открыли октагон для смешанных единоборств

В спорткомплексе «Стрелец» сегодня, 13 января, открыли октагон - специальную восьмиугольную клетку для смешанных единоборств ММА. Почетным гостем мероприятия стал депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, который активно поддерживает развитие единоборств и спорта в целом в нашем регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Приветствуя спортсменов и тренеров, Александр Козловский подчеркнул, что приобретение октагона стало возможным благодаря совместной работе с администрацией региона и комитетом по спорту области, а также непосредственному участию губернатора Михаила Ведерникова, который уделяет большое внимание развитию спорта.

Клетку для ММА спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс» приобрела в конце 2020 года на средства областной субсидии, выделенной по программе «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва».

«Открытие октагона - значимое событие не только для Великих Лук, но и региона в целом. Великолукские спортсмены показывают хорошие результаты в этом виде спорта, выступая как на региональных, так и на всероссийских соревнованиях. Специальная клетка для ММА позволит нашим ребятам выйти на новый уровень тренировок и подготовки к соревнованиям», - отметил парламентарий и выразил уверенность, что новое оборудование станет хорошим подспорьем для подготовки бойцов ММА высокого уровня.

Сегодня в Великих Луках, как отметил директор «Экспресса» Сергей Поварещенков, единоборствами занимаются порядка 150 человек. «С появлением октагона у нас увеличится приток занимающихся ММА. Более того, мы сможем проводить не только тренировки, но соревнования», - подчеркнул он.

Великолукская клетка для ММА - уникальная и первая в своем роде в нашем регионе. Она 8 метров в диаметре и с метровым помостом. «Мы специально искали эту клетку по всей России. Она соответствует всем стандартам и позволяет проводить состязания всероссийского уровня», - пояснил Президент РСБИ в Псковской области, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров.

Работа бойцов в клетке отличается от работы на ковре и в ринге. Теперь у великолукских спортсменов, как подчеркнул Владимир Владимиров, есть возможность в домашних условиях отрабатывать определенные механизмы, а не непосредственно на соревнованиях. Что, безусловно, положительно скажется на результативности выступления наших бойцов.

Первым в октагон зашел известный великолукский боец ММА Руслан Шамилов. Он вместе со своим наставником Андреем Ткаченко и воспитанниками «Экспресса», спортсменами клуба «Отечество - Псковская область» продемонстрировали отработку комплекса приемов.

В заключение мероприятия Александр Козловский пожелал ребятам новых спортивных успехов и достижений.