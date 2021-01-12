Спорт

Чемпионат России по воздухоплаванию внесен в календарный план Минспорта

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту в классе «тепловые аэростаты» внесен в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Об этом пишет портал «Луки.ру».

Согласно ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденному приказом Минспорта от 17 декабря 2020 года № 937 Чемпионат России по воздухоплавательному спорту должен состоятся в Великих Луках с 11 по 17 июня. В Кунгуре c 26 июня по 4 июля планируется Чемпионат Приволжского федерального округа.

Напомним, что в 2020 году Чемпионат России из-за пандемии COVID-19 проведен не был, впервые с 1996 года.