Стали известны новые правила работы катков в Псковской области

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова назвала новые правила работы катков, которые внесут в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Так, для массового катания на коньках определены следующие условия:
Посещение крытых ледовых катков в Ледовых дворцах Пскова и Великих Лук должно осуществляться сеансами, с интервалом не менее 30 минут, отметила Наталья Волкова. В зонах катания и на прилегающих к ним трибунах общее количество посетителей не должно превышать 180 человек.
Кроме того, возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий - тех, которые включены в соответствующий календарный план. Данные мероприятия должны проводится без привлечения зрителей, при наличии согласования главного санитарного врача по Псковской области.
Соответствующие изменения будут внесены в указ главы региона и вступят в силу с 16 января.