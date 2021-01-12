Спорт

Стали известны новые правила работы катков в Псковской области

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова назвала новые правила работы катков, которые внесут в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Так, для массового катания на коньках определены следующие условия:

не должны использоваться и должны быть закрыты раздевалки;

массовое катание не должно происходить одновременно с тренировками и спортивными соревнованиями;

должна соблюдаться социальная дистанция 1,5 м за исключением нахождения в зоне катания;

посетители должны носить маски за исключением нахождения в зоне катания;

должна осуществляться дезинфекция сдаваемых в прокат коньков после каждого использования.

Посещение крытых ледовых катков в Ледовых дворцах Пскова и Великих Лук должно осуществляться сеансами, с интервалом не менее 30 минут, отметила Наталья Волкова. В зонах катания и на прилегающих к ним трибунах общее количество посетителей не должно превышать 180 человек.

Кроме того, возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий - тех, которые включены в соответствующий календарный план. Данные мероприятия должны проводится без привлечения зрителей, при наличии согласования главного санитарного врача по Псковской области.

Соответствующие изменения будут внесены в указ главы региона и вступят в силу с 16 января.