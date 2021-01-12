Спорт

На стадионе «Локомотив» в Пскове заливают каток

Каток заливают на стадионе «Локомотив» в Пскове, сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Ранее о намерении залить здесь каток в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил глава городской администрации Александр Братчиков.

«Обсуждали вопрос, чтобы залить каток на "Локомотиве" - там, где раньше была парковка. Погода позволяет в этом году. С одной стороны мороз — это испытание для городских служб, а с другой — это нужные псковичам зимние виды спорта», - сказал он.

Добавим, помимо катка на «Локомотиве», в Пскове действуют еще три.