Спорт

В клубе «Супер фитнес» продолжаются бесплатные тренировки

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на «Дни персонального тренинга», которые пройдут 18, 20 и 21 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия бесплатные.

«Мы продолжаем посленовогодний марафон похудения "Антиоливье". Наши тренеры помогут вам сделать все для того, чтобы убрать живот и бока, подтянуть ягодицы, убрать целлюлит и стать стройнее», - пояснили в фитнес-клубе.

План бесплатных дней персонального тренинга:

18 января для девушек - персональные тренировки с Даниилом;

20 января с 18.00 для новичков - персональные тренировки с Дмитрием;

21 января для мужчин - персональные тренировки с Юрием.

Запись возможна по телефону 56-60-80.

Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».