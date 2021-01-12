В клубе «Супер фитнес» продолжаются бесплатные тренировки

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на «Дни персонального тренинга», которые пройдут 18, 20 и 21 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, занятия бесплатные.
«Мы продолжаем посленовогодний марафон похудения "Антиоливье". Наши тренеры помогут вам сделать все для того, чтобы убрать живот и бока, подтянуть ягодицы, убрать целлюлит и стать стройнее», - пояснили в фитнес-клубе.
План бесплатных дней персонального тренинга:
Запись возможна по телефону 56-60-80.
Подробнее читайте также на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».