Спорт

Псковские росгвардейцы выявили сильнейших в зимнем двоеборье и лыжных гонках

В Пскове прошли соревнования по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди команд регионального управления Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

На первом этапе состоялись стрельбы из боевого оружия. По условиям соревнования, было необходимо восьмью выстрелами поразить четыре мишени.

Затем был дан старт лыжным гонкам, мужчинам предстояло преодолеть 15 километров, женщинам – 5.

В результате в командном первенстве по зимнему служебному двоеборью первое место заняла команда управления территориального органа Росгвардии, второе – команда СОБР, третье – команда вневедомственной охраны.

В лыжных гонках третье место заняла команда ОМОН, на втором месте оказалась команда управления территориального органа Росгвардии, а на высшую ступень пьедестала поднялась команда СОБР.

Все победители и призеры будут отмечены и награждены грамотами.