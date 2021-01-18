Спорт

Четыре золотые медали привезли псковские танцоры с соревнований в Поморье

Псковские команды вернулись с победой из Архангельска, где проходили чемпионат и первенство СЗФО России по танцевальному спорту в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг - командные соревнования», сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.



Фото: министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области

На танцевальном ринге в «Норд Экспо» встретились более 200 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, а также Республик Карелия и Коми.

Псковская команда ХО crew одержала победу в командном брейкинге среди юношей и девушек 11-15 лет, среди мужчин и женщин победили также представители Пскова - команда FYXO.

Золотыми призерами в своих возрастных группах стали Данила Комендант, Никита Костин, Кристина Кочнева и Мария Костина из Пскова.

Подводя итоги соревнований, заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков и исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорту региона Андрей Багрецов отметили высокий уровень организации соревнований, спортивное мастерство участников и качественную работу судейского корпуса.