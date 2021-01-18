Спорт

Псковская область отказалась от проведения «Лыжни России» в этом году

«Лыжни России» в этом году в Псковской области не будет в связи с коронавирусом. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту.

«"Лыжни России" в этом году не будет. Федерация лыжных гонок и комитет не в состоянии обеспечить все необходимое для проведения такого массового мероприятия, в частности, защитные маски. Планировалось свыше двух тысяч участников, общий старт. В связи с этим мы отказались (от проведения соревнований — ред.)», - уточнили в спорткомитете.

Тем не менее, у жителей региона будет возможность приобщиться к лыжному спорту: 14 февраля в СОЦ «Юность» пройдут областные соревнования по лыжным гонкам. «Зима в этом году выдалась снежная, не хотелось бы упускать такую возможность», - уточнили в комитете. Соревнования пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, «Лыжня России» проходит в стране ежегодно, начиная с 1982 года. В этих соревнованиях участвуют до 1,5 млн человек вне зависимости от возраста, пола, спортивной подготовки и социального статуса. Проведение соревнований направлено на мотивирование населения к активному виду отдыха и спорту, в частности, зимнему.