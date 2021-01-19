Спорт

Псковичка примет участие в «Битве полов»

Псковская легкоатлетка, чемпионка России среди молодежи 2020 года Наталья Спиридонова примет участие в прыжковом поединке между мужчинами и женщинами «Битва полов», который в четвертый раз пройдет 24 января в московском спорткомплексе «Салют Гераклион».

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, участники будут соревноваться на специально сооруженном сертифицированном помосте Geraklion Quadro.

Традиционно на турнир приглашены лучшие «высотники» страны. В женской части соревнований заявлены: действующая чемпионка мира, Европы и «Битвы и полов» Мария Ласицкене; олимпийская чемпионка, рекордсменка России Анна Чичерова; призер чемпионата страны Кристина Королева, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2019 года Аделина Халикова; чемпионка России среди молодежи 2020 года Наталья Спиридонова и неоднократный призер национальных первенств среди юниоров Дарья Слепова.

Мужская команда на сегодняшний день выглядит так: серебряный призер чемпионата мира 2019 года, лидер мирового сезона Михаил Акименко, бронзовый призер чемпионата мира и Европы Илья Иванюк, чемпион Европы в помещении Даниил Цыплаков, чемпион России среди молодежи в помещении 2020 года Никита Курбанов, серебряный призер чемпионата России 2020 года Александр Асанов и Алексей Ефанов.

Победитель будет только один и определится в результате подсчета очков по международной системе ИААФ Божидара Спириева.