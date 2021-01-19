Спорт

Росгвардейцы встали на лыжи в поддержку легендарного сослуживца

Росгвардия запускает всероссийский флэшмоб в поддержку российского лыжника Александра Большунова, абсолютного рекордсмена по числу личных побед и завоеванных медалей, который впервые в истории отечественного спорта дважды подряд победил в престижнейшем лыжном марафоне «Тур де Ски». 23 января он продолжит выступать в этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, подписчики официальных аккаунтов Росгвардии увидят эксклюзивные видеоролики, в которых военнослужащие и сотрудники ведомства самых разных специальностей, члены их семей, ветераны Росгвардии выразят поддержку российскому спортсмену, совершая лыжный забег.

Заслуженный мастер спорта Александр Большунов – офицер Росгвардии, лейтенант, проходит службу инструктором спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Старт флешмобу в поддержку Александра Большунова дает Герой России Алексей Фомин, полковник, ветеран Росгвардии, удостоенный высокого звания за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Северном Кавказе.