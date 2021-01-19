Спорт

Псковичам предлагают выгодный годовой абонемент в фитнес-центр

Годовой абонемент на выгодных условиях могут приобрести все желающие в фитнес-центре «Оазис» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция действует до 31 января.

«Начинайте новый 2021 год с годового абонемента в фитнес-зал, чтобы стать лучше и спортивнее, влиться в культуру здорового образа жизни», - отметили в фитнес-центре.

При приобретении годового абонемента оплачивается первый и последний месяц (2 400 рублей), а затем вносится ежемесячная плата (по 1 200 рублей).

Подробности акции уточняйте по телефону: 58-05-38. Велнес-клуб «Оазис» находится по адресу: улица Рокоссовского, 7А.

Есть противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+