Спорт

По всей форме

Оскалившийся барс в прыжке - новый символ спортсменов в Псковской области. Для них разработана единая форма, в которой они будут бороться за медали престижных соревнований. В ее дизайне личное участие принимал губернатор. Псковская Лента Новостей узнала, почему форма именно синяя, кто занимается ее пошивом и в чем до этого спортсмены ездили на соревнования.

«Новую форму еще не видели, только оплатили, ждем поставку. Сейчас наши спортсмены на соревнованиях в Ярославле, - рассказывает Александр Камезин, председатель областной федерации легкой атлетики. - Поехали туда в чем ни попадя. Лет пять назад мы закупали на производстве в Великих Луках форму для спортсменов своей федерации. У меня она до сих пор сохранилась. Выполнена была в цветах триколора, на спине надписи «Северо-Западный федеральный округ», «Псковская область». После этого закупок не было, спортсмены ездят в обыкновенных костюмах, у всех они разные».

Совсем скоро это изменится. На предприятии в Казани начали пошив полутора тысяч костюмов в едином дизайне. Их получат спортсмены сборных команд Псковской области, представляющие регион на соревнованиях. Перед этим тестовую партию показали губернатору Михаилу Ведерникову. О скором появлении такой формы он рассказал самым результативным спортсменам на Балу чемпионов в декабре. Работа над тем, как будет выглядеть форма, велась на протяжении всего прошлого года. Первые комплекты прибыли в Псковскую область 21 января.

«Впервые форма закупается в таком количестве и впервые в индивидуальном дизайне», - говорит Галина Макарова, заместитель председателя областного спорткомитета.

Детали обсуждали с представителями спортивных федераций. Ветровка застегивается на молнию. На одном рукаве - герб Псковской области, на второй нанесли флаг России, о его появлении попросили спортсмены, участвующие в международных соревнованиях. Также с федерациями обсуждали цвет костюмов. Изначально была идея пошить их в цветах триколора. Но как конкретно? В одном из вариантов было предложено куртку сделать синей, а штаны красными. Федерации проголосовали за полностью синий костюм.

Макет разрабатывала штатный дизайнер администрации области Оксана Золотухина. Она подчеркивает, что выбранный спортсменами синий цвет - брендовый для Псковской области. И раскрывает несколько любопытных деталей относительно главной фишки дизайна - фигуры барса, спрыгнувшего на костюм с регионального герба. Над ней работали наиболее упорно, перерисовывали несколько раз, на всех этапах советовались с губернатором.

«Придали барсу немного воинственный и агрессивный вид, чтобы напугать соперников, такой настрой поможет нашим командам завоевывать высокие места», - надеется дизайнер.

Спортсмены, с которыми нам удалось пообщаться, в целом выражают одобрение самой идее придать представителям области более презентабельный вид. Но немного смущены составом ткани, в которой были выполнены тестовые модели - 100% полиэстер.

«Какое будет качество - сюрприз. В полиэстере потеешь больше, зато стирать легче, тянется хорошо, - рассуждает председатель псковской городской федерации кудо Илья Кучеров. - Возможно, не все ужасно. Сейчас наши спортсмены ездят на соревнования в клубной форме, покупают ее самостоятельно. Клубов по городу несколько, у всех разная символика. С введением общей формы у команды должна появиться солидность. Я доволен».

По нашей информации, средства на заказ единой формы появились благодаря пандемии. Много месяцев в Пскове не проводились соревнования, спортсмены не выезжали за пределы региона. Экономию пустили на закупку формы. Есть еще идея купить к ней футболки. Но их дизайн - предположительно, в тех же оттенках синего и с воинственным барсом - до конца не утвержден. Чиновники от спорта ищут на эти футболки деньги, возможно привлечение внебюджетных источников. Форма будет поступать в область по мере пошива и пока неизвестно, спортсменам какой федерации удастся первыми отправиться в ней на выступление.

Юлия Магера