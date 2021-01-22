Спорт

Псковская область присоединилась к первой в мире конкурс-премии уличной культуры

Псковская область присоединилась к первой в мире конкурс-премии уличной культуры «КАРДО - 2021». Как сообщается в группе «Street Workout Pskov» в соцсети «ВКонтакте», это проект про молодых людей, объединенных протестным мышлением и идеологией свободы.

В «КАРДО - 2021» собраны самые популярные уличные направления: × BMX × MEDIA × SCOOT × SOCIETY × HIP-HOP × PARKOUR × TRICKING × BUSINESS × BREAKING × WORKOUT × STREET-ART × FREERUNNING × SKATEBOARDING.

В этом году пройдет 4 сезон — заочный конкурс для номинантов премии и финальные мероприятия для всех желающих: форум, фестиваль, соревнования, концерты и церемония награждения победителей.

Участники - тысячи человек из 35 стран мира. В каждой номинации будет выбран ТОП-24 для создания контента. Финал состоится 19-23 мая в Пятигорске. «Жюри онлайн- и офлайн-этапа — одни и те же люди. Все они — легенды уличной культуры из 15 стран мира, - отметили организаторы. - Да, да. Иностранные эксперты и гости будут на событии. А пока концентрируемся на контенте!»

Победители получат кэш, статус, помощь наставника, призы от партнеров, контракт с брендами и возможность вдохновить других и продвинуть свое дело.



Регистрация в онлайн-отбор возможны на сайте до 15 марта: kardoaward.com. Куратор премии в Псковской области - Виталий Виталий Дидыч, +79118816577. Представителей каждого из 13 уличных направлений ждут на общей встрече. Адрес электронной почты: workout.pskov@gmail.com.