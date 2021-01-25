Спорт

Команда артполка стала первой на чемпионате по троеборью в 76-й дивизии

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, соревнования были проведены в три этапа в соответствии с возрастными группами участников.

В первый день чемпионата участники соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и в плавании на дистанции 100, 200 и 300 метров, в соответствии с возрастной группой. Во второй день были проведены лыжные гонки на дистанции 5 и 10 километров.

По окончании соревнований в спортивном комплексе «Старт» состоялась торжественная церемония закрытия первенства, в ходе которой командир соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин поблагодарил всех участников за честную и бескомпромиссную борьбу, а также наградил военнослужащих, занявших призовые места.

По итогам соревнований, первое место в командном зачете заняли представители гвардейского артиллеристского полка, на втором месте – военнослужащие гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка, а третьими стали офицеры отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона.

Особенностью этих соревнований стало то, что впервые в чемпионате приняли участие военнослужащие-женщины соединения, которые выполняли все упражнения наравне с мужчинами, за исключением лыжных гонок, которые были заменены на дистанцию бега на 1 км в спортивном зале.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда соединения для участия в чемпионате Воздушно-десантных войск по зимнему офицерскому троеборью.