Спорт

Двое юных шахматистов Псковской области стали кандидатами в мастера спорта

Двое юных шахматистов Псковской области стали кандидатами в мастера спорта России по шахматам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, КМС стали великолучанка Татьяна Коршакова и пскович Алексей Захаров.

Приказ №34 о присвоении этих спортивных разрядов подписал руководитель комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова на основании представления президента региональной спортивной Федерации шахмат Дмитрия Шахова.

Спортсмены получили новые звания за достигнутые результаты в личном первенстве Северо-Западного федерального округа в 2020 году.