Спорт

Александр Коновалов назвал главную проблему псковских спортсменов в условиях пандемии

Главную проблему псковских спортсменов в условиях пандемии назвал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Пандемия внесла вклад во все сферы жизнедеятельности, в том числе в спорт. Спортивная инфраструктура встала, надолго замерло проведение соревнований. Ограничения на занятия физкультурой и спортом то снимали, то вновь накладывали. Это колоссальная проблема, потому что спортсмены по всем видам спорта сильно утратили форму. Это видно и приходится наверстывать», - заметил гость студии.

По всем видам спорта проводятся контрольные замеры веса спортсменов, тактико-технических характеристик, и везде наблюдается несоответствие. «Таким образом, у тренерского состава появилась проблема — работа над игроком и восстановлением у него навыков, которые были», - отметил Александр Коновалов. Он добавил, что такая проблема на данный момент является основной в сфере спорта.