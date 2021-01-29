Спорт

Александр Коновалов рассказал, за что можно и нужно долго благодарить Алексея Севастьянова

Руководитель федерации футбола Псковской области, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов рассказал, за что «можно и нужно» долго благодарить прежнего руководителя федерации, депутата областного Собрания Алексея Севастьянова.

По его словам, он очень много сделал для развития псковского футбола. «В тяжелые годы, когда футбол угасал, имея определенный финансовый багаж, он фактически спас футбол. Яркий пример — стадион "Локомотив". Место, где паслись козочки, он восстановил за свои деньги. Это уникальная история для нашего региона. Только за это можно и нужно долго говорить ему "спасибо"», - отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Александр Коновалов.

Кроме того, Алексей Севастьянов, по его словам, многим дал веру в футбол. «Ни в коем случае не надо умалять его достоинства (в связи с тем, что он покинул пост руководителя областной федерации футбола — ред.). Потенциал его огромен и его нельзя списывать со счетов. Он еще пригодится футболу», - добавил Александр Коновалов, напомнив, что Алексей Севастьянов утвержден в составе президиума федерации.