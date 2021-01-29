Спорт

Почти 3000 человек посетили ледовую арену великолукского «Айсберга» в январе

Более 2800 человек посетили ледовую арену спортивного комплекса «Айсберг» в Великих Луках в январе. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что свободное катание на коньках – это наиболее популярная услуга. «Кроме того, наша ледовая арена пользуется большой популярностью у хоккеистов. Их тренировки теперь не зависят от погоды. В настоящее время на льду спорткомплекса "Айсберг" тренируются две взрослые команды и четыре детско-юношеские. Это порядка 150 человек», - рассказал Николай Козловских.

Глава города подчеркнул, что хоккейная площадка Великих Лук соответствует всем современным требованиям для проведения занятий профессиональных спортсменов и соревнований различного уровня.

«Немало среди великолучан и любителей водных видов спорта и свободного плавания, - продолжил глава Великих Лук. - Они не пропускали занятия и на новогодних праздниках: в эти дни более 1200 горожан посетили большой плавательный бассейн». Кроме того, за новогодние праздники тренажерные залы спорткомплекса посетили порядка 1050 человек.

«Все это в очередной раз подтверждает, что Великие Луки по праву называют спортивной столицей региона», - добавил Николай Козловский.