Спорт

Россияне не выиграли ни одного золота на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России завершила смешанную эстафету чемпионата Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, на седьмой строчке.

Первое место по итогам гонки заняла сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 1 минуту 23,7 секунды, при этом норвежцы допустили семь промахов и прошли один штрафной круг. Вторыми финишировали спортсмены из Германии, их отставание составило 30,7 секунды, они промахнулись семь раз, но обошлись без штрафных кругов. Третьими финишировали украинцы, их отставание составило 52,5 секунды, спортсмены промахнулись десять раз, но обошлись без штрафных кругов.

Россияне в составе Полины Шевниной, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Карима Халили завершили гонку на седьмой строчке, их отставание составило минуту и 50 секунд. Россияне допустили десять промахов, из-за чего прошли один штрафной круг.

Эта гонка стала последней в рамках чемпионата Европы 2021 года. Следующим важным стартом для россиян станет чемпионат мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Как отмечает РБК, сборная России впервые с 1995 года не выиграла ни одной золотой медали во время чемпионата Европы по биатлону