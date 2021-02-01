Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Спорт 01.02.2021 13:420 50 человек представят Псковскую область на Чемпионате России по тхэквондо 01.02.2021 13:420 50 человек представят Псковскую область на Чемпионате России по тхэквондо 01.02.2021 12:260 Великолучанки одержали победу на чемпионате России по стрельбе из блочного лука 31.01.2021 21:530 В Псковской области возобновились хоккейные турниры 31.01.2021 18:540 Россияне не выиграли ни одного золота на чемпионате Европы по биатлону 31.01.2021 16:430 Псковские футболисты проведут первый контрольный матч
 
 
 
Самое популярное 31.01.2021 12:5140 В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО 29.01.2021 15:100 Температура ниже нормы ожидается в Псковской области в феврале 29.01.2021 22:305 Парня и девушку сбили на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове 30.01.2021 10:213 Сын арт-блогера погиб из-за упавшего в ванну смартфона 01.02.2021 10:330 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Великолучанки одержали победу на чемпионате России по стрельбе из блочного лука

01.02.2021 12:26|ПсковКомментариев: 0

Женская команда Псковской области по стрельбе из блочного лука одержала победу на Чемпионате России, который проходил в Орле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, регион прославили три спортсменки из Великих Лук: Александра Савенкова, Кира Андреева и Софья Фадеева. Тренирует девушек Виталий Андреев.

Преодолев квалификацию, спортсменки из Великих Лук в четвертьфинале встретились с командой Калининградской области. После победы в противостоянии, в полуфинале, они стали лучше оппоненток из Санкт-Петербурга. В финале команда Псковской области сошлась с командой республики Саха (Якутия). Великолукские спортсменки одержали победу с минимальной разницей в итоговых баллах.

Тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев отметил, что остался доволен выступлением команды. «Выход в финал был очень сложным - только перестрелка вывела команду к борьбе за первое место. Финальное противостояние также было упорным», - рассказал тренер. 

Отметим, все три спортсменки занимаются стрельбой из лука уже более 10 лет. Так, например, Александра Савенкова является заслуженным мастером спорта, трехкратной чемпионкой России, призером Чемпионата Мира, Чемпионата Европы, Кубка Мира, Кубка Европы, Первенства Европы и входит в сборную команды России по стрельбе из лука.

Кира Андреева - мастер спорта международного класса, чемпион России, неоднократный призер Чемпионата Европы в разных возрастных категориях.

Софья Фадеева является мастером спорта, победителем Кубка Европы, неоднократным чемпионом и призером России.

Теги: #стрельба из лука #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1761 человек
01.02.2021, 13:420 50 человек представят Псковскую область на Чемпионате России по тхэквондо 01.02.2021, 13:360 Чистая прибыль банка «Открытие» за год выросла до 81,5 млрд рублей 01.02.2021, 13:260 Самолеты из Пскова в Москву начнут летать пять дней в неделю с 8 февраля. РАСПИСАНИЕ 01.02.2021, 13:240 Нетрезвого великолучанина на «шестерке» задержали росгвардейцы
01.02.2021, 13:190 Виталий Козырев о запретах и штрафах для владельцев недвижимости с 2021 года 01.02.2021, 13:041 У псковского Фонда капремонта сменится руководитель 01.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.02.2021, 13:020 Маленький ребенок пострадал в ДТП на дороге Петербург - Псков
01.02.2021, 12:570 Как псковичи получают влияние и деньги через Instagram 01.02.2021, 12:410 Три рыбака с ребенком заблудились на Чудском озере 01.02.2021, 12:290 «Постскриптум»: О воскресной акции оппозиции и объединении партий 01.02.2021, 12:260 Великолучанки одержали победу на чемпионате России по стрельбе из блочного лука
01.02.2021, 12:240 Псковские библиотеки присоединятся к Неделе безопасного Рунета 01.02.2021, 12:200 Путин поручил принять меры по обеспечению прав журналистов 01.02.2021, 12:160 Водитель «Дэу» сбил пешехода в Великих Луках 01.02.2021, 12:010 В Великих Луках продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды
01.02.2021, 11:484 Резкое подорожание одежды и техники прогнозируют в России 01.02.2021, 11:420 Псковские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии сигарет 01.02.2021, 11:351 Псковский компьютерный клуб попался на нарушении указа губернатора 01.02.2021, 11:350 Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотеке
01.02.2021, 11:260 «Лежачих полицейских» установят в мае на улице Лесной в Пскове 01.02.2021, 11:160 Более 4,3 млн рублей получат псковские медики за выявленные онкозаболевания 01.02.2021, 11:090 Еще три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области 01.02.2021, 11:060 Условный срок получил житель Бежаниц за хранение с 90-х самодельного пистолета
01.02.2021, 11:010 О длинных выходных 2021 года напомнили псковичам в инспекции труда 01.02.2021, 10:511 Соцсети в России начинают самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент 01.02.2021, 10:450 Почти 2 тысячи нарушений ПДД пресекли за неделю в Псковской области 01.02.2021, 10:400 Нетрезвый водитель «БМВ» задержан на улице Освобождения в Острове
01.02.2021, 10:330 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели 01.02.2021, 10:260 Подозреваемые в краже псковичи оказали сопротивление сотрудникам Росгвардии 01.02.2021, 10:138 Еще 10 человек наказали в Пскове за участие в незаконном митинге 01.02.2021, 10:070 Уличное освещение восстановят на участке Мельничной набережной Порхова
01.02.2021, 09:560 Прием заявлений на участие в ЕГЭ заканчивается 1 февраля 01.02.2021, 09:370 Новоржевское предприятие выплатило задержанную зарплату по требованию прокуратуры 01.02.2021, 09:150 Не отдыхали в прошлом году 26% россиян 01.02.2021, 09:0311 Медведев допустил вероятность отключения России от интернета
01.02.2021, 08:540 В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга 01.02.2021, 08:460 Россиянам дали советы по улучшению кредитной истории 01.02.2021, 08:380 Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих «чудо-средства» от COVID-19 01.02.2021, 08:240 Медведев: Пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели
01.02.2021, 08:120 Новые случаи COVID-19 выявлены в Пскове, Великих Луках и 18 районах области 01.02.2021, 08:080 Подработки чаще всего берут врачи и преподаватели – опрос 01.02.2021, 08:010 В Минсельхозе обратили внимание на подорожание овощей 01.02.2021, 07:480 Россиян в феврале ждут шести- и трехдневная рабочие недели
01.02.2021, 07:320 Рассказ псковича «Огуречный тракт» опубликован в болгарском журнале 01.02.2021, 07:160 В России проиндексировали ряд социальных выплат 01.02.2021, 07:000 Власти регионов обяжут информировать жителей об аварийности домов 01.02.2021, 00:450 В России ужесточили правила автотюнинга
01.02.2021, 00:390 Псковский губернатор объявил о возвращении части медучреждений к плановому режиму работы 31.01.2021, 23:112 Доктор Мясников назвал грозящую развитием диабета привычку 31.01.2021, 21:530 В Псковской области возобновились хоккейные турниры 31.01.2021, 21:133 Билл Гейтс прокомментировал заявления о его причастности к пандемии COVID-19
31.01.2021, 20:080 Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 31.01.2021, 19:4124 Митрополит Тихон предупредил о последствиях революций 31.01.2021, 19:300 95-летнюю жительницу Печор объявила в розыск «ЛизаАлерт» 31.01.2021, 18:540 Россияне не выиграли ни одного золота на чемпионате Европы по биатлону
31.01.2021, 18:050 ГИБДД разъяснила псковичам изменение порядка приема граждан 31.01.2021, 17:360 Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии 31.01.2021, 17:250 В Псковской области использовали весь выделенный региону объем вакцин от гриппа 31.01.2021, 17:039 Москва потребовала от США прекратить вмешательство в дела России
31.01.2021, 16:430 Псковские футболисты проведут первый контрольный матч 31.01.2021, 16:171 Михаил Ведерников: В Псковской области остался всего один активный очаг COVID-19 31.01.2021, 15:450 Онколог перечислил самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 31.01.2021, 15:285 Тест «Холокост: исторический факт» предлагает пройти Псковская областная библиотека
31.01.2021, 14:464 В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Байденом 31.01.2021, 14:140 Госавтоинспекция призывает псковичей быть предельно осторожными на дорогах 31.01.2021, 14:060 Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов на 3 млрд рублей 31.01.2021, 13:360 Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе в рамках Сретенского фестиваля
31.01.2021, 13:340 От древностей Святогорской обители до «пушкинского кода» пандемии — в «Михайловском» верстают программу гейченковских чтений 31.01.2021, 13:190 Мороз и небольшой снег прогнозируют в Псковской области в понедельник 31.01.2021, 12:5140 В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО 31.01.2021, 12:020 Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло
31.01.2021, 11:503 Выборы руководства Псковского обкома КПРФ перенесены на март 31.01.2021, 11:241 Правительство направит более 1,1 млрд рублей на выплаты врачам за выявление онкологии 31.01.2021, 11:0211 Почему скобари не поддаются самоконтролю: легенды и этимология 31.01.2021, 10:451 В Куньинском районе отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.