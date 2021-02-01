Спорт

Великолучанки одержали победу на чемпионате России по стрельбе из блочного лука

Женская команда Псковской области по стрельбе из блочного лука одержала победу на Чемпионате России, который проходил в Орле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, регион прославили три спортсменки из Великих Лук: Александра Савенкова, Кира Андреева и Софья Фадеева. Тренирует девушек Виталий Андреев.

Преодолев квалификацию, спортсменки из Великих Лук в четвертьфинале встретились с командой Калининградской области. После победы в противостоянии, в полуфинале, они стали лучше оппоненток из Санкт-Петербурга. В финале команда Псковской области сошлась с командой республики Саха (Якутия). Великолукские спортсменки одержали победу с минимальной разницей в итоговых баллах.

Тренер сборной Псковской области по стрельбе из лука Виталий Андреев отметил, что остался доволен выступлением команды. «Выход в финал был очень сложным - только перестрелка вывела команду к борьбе за первое место. Финальное противостояние также было упорным», - рассказал тренер.

Отметим, все три спортсменки занимаются стрельбой из лука уже более 10 лет. Так, например, Александра Савенкова является заслуженным мастером спорта, трехкратной чемпионкой России, призером Чемпионата Мира, Чемпионата Европы, Кубка Мира, Кубка Европы, Первенства Европы и входит в сборную команды России по стрельбе из лука.

Кира Андреева - мастер спорта международного класса, чемпион России, неоднократный призер Чемпионата Европы в разных возрастных категориях.

Софья Фадеева является мастером спорта, победителем Кубка Европы, неоднократным чемпионом и призером России.