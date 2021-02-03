Спорт

Более 70 бойцов сойдутся на октагоне в Великих Луках 6 февраля

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанным боевым единоборствам (ММА) состоятся в Великих Луках 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации ММА.

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Стрелец». На новом октагоне сойдутся более 70 спортсменов из разных районов и городов Псковской области.

Бои пройдут в соответствии со всеми санитарными требованиями и без зрителей. По результатам чемпионата определят бойцов для участия в соревнованиях федерального уровня.

Трансляция поединков будет вестись в социальной сети «Псковский Спорт ТВ» в 13.00.