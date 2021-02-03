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Спорт

Дочь псковского депутата признана одной из самых метких в России

03.02.2021 13:10|ПсковКомментариев: 1

Дочь депутата Псковского областного Собрания Андрея Корнева заняла второе место на первенстве России по стрельбе из лука. Об этом парламентарий сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня дочь принесла Псковской области серебряную медаль в личном первенстве, наша юниорская команда в составе Ники Снетковой, Екатерины Корневой и Миланы Мурзиной тоже стала серебряной! Молодцы! Победы у нас уже были и еще несомненно будут!» - написал Андрей Корнев.

Депутат выразил благодарность администрациям региона и города за поддержку, а также тренерскому составу во главе с заслуженным тренером России Виталием Андреевым.

Финалы первенства России по стрельбе из лука проходят 3 февраля в Орле.

Теги: #псковское областное собрание #стрельба из лука #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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