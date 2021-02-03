Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Спорт 03.02.2021 10:340 Семь ФОКОТов начнут возводить в Псковской области в этом году 03.02.2021 14:160 Современный ФОКОТ построят в Пскове в этом году 03.02.2021 13:101 Дочь псковского депутата признана одной из самых метких в России 03.02.2021 12:510 Более 70 бойцов сойдутся на октагоне в Великих Луках 6 февраля 03.02.2021 12:110 Псковские футболисты поборются за призы полпреда президента России 03.02.2021 10:340 Семь ФОКОТов начнут возводить в Псковской области в этом году
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1119 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 31.01.2021 12:5141 В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО 27.01.2021 10:074 Цирк с масками окончен! 01.02.2021 10:333 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели 27.01.2021 18:1822 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Современный ФОКОТ построят в Пскове в этом году

03.02.2021 14:16|ПсковКомментариев: 0

Еще одна спортивная площадка появится на Запсковье — современный физкультурно-оздоровительный комплекс построят в этом году на территории школы №20. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с такой просьбой в адрес властей на личном приеме у губернатора Михаила Ведерникова обратился житель Пскова Артем Алексеев.  

По его словам, Запсковье разрастается, а мест, где можно заниматься спортом, недостаточно. Есть спортивные площадки на территориях школ №21 и №22, но они несовременные. Наиболее оптимальным было бы организовать современную площадку на территории школы №20. Это место удобно с точки зрения логистики, территория там большая, и на новой площадке можно будет заниматься, не мешая друг другу, сказал Артем Алексеев. Он попросил губернатора рассмотреть возможность установки современной универсальной спортплощадки на данной территории. 

Глава городской администрации Александр Братчиков уточнил, что власти города уже запланировали обустройство ФОКОТа в указанном месте — территория позволяет. «Проблем с размещением не будет — надо вынести кабель. Все остальное решаемо. В этом году стадион смонтируем», - пообещал он.

Михаил Ведерников сообщил, что даст областному спорткомитету поручение выделить средства на необходимые работы.

Теги: #спорт #фокот
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 февраля вступили в силу новые ограничения в соцсетях. Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?
В опросе приняло участие 246 человек
03.02.2021, 14:460 Губернатор поручил организовать уличное освещение в великолукской деревне Першино 03.02.2021, 14:400 О кадровых проблемах Пушкинского заповедника рассказал его директор 03.02.2021, 14:330 Новый водопровод обещают жителям домов на улице Подвишенской в Пскове 03.02.2021, 14:300 Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
03.02.2021, 14:160 Современный ФОКОТ построят в Пскове в этом году 03.02.2021, 14:150 Псковские бизнесмены смогут возместить затраты на выставки и ярмарки 03.02.2021, 14:094 Стенды с газетами коммунистов демонтируют в Ботаническом саду Пскова 03.02.2021, 14:030 Новое ограждение установят вокруг социально-экономического лицея в Пскове
03.02.2021, 14:000 Почти полмиллиона туристов посетили Пушкинский заповедник в 2020 году 03.02.2021, 13:570 Пациенты с COVID-19 смогут проходить процедуру гемодиализа в псковской инфекционке 03.02.2021, 13:520 Мнимый сотрудник банка обманул псковичку на 135 тысяч рублей 03.02.2021, 13:400 Пандусы установят на вантовом мосту в Великих Луках
03.02.2021, 13:300 В Псковской области формируют состав участников чемпионата «Молодые профессионалы» 03.02.2021, 13:230 Псковские курсанты учатся этапировать преступников 03.02.2021, 13:101 Дочь псковского депутата признана одной из самых метких в России 03.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем
03.02.2021, 12:510 Более 70 бойцов сойдутся на октагоне в Великих Луках 6 февраля 03.02.2021, 12:450 В Печорах пройдут мероприятия, посвященные памяти старца Иоанна Крестьянкина 03.02.2021, 12:361 Господдержка учреждений культуры в регионах увеличилась в 2021 году 03.02.2021, 12:314 Движение транспорта ограничат на Троицком мосту в Пскове из-за съемок фильма
03.02.2021, 12:231 Похищенные фашистами уникальные иконы вернутся в Псково-Печерский монастырь 5 февраля 03.02.2021, 12:110 Псковские футболисты поборются за призы полпреда президента России 03.02.2021, 12:010 До -12 градусов и северный ветер прогнозируют псковские синоптики 4 февраля 03.02.2021, 11:551 Прицелы ночного видения не дали вывезти в Европу псковские пограничники
03.02.2021, 11:510 Великолукский поджигатель попался полицейским 03.02.2021, 11:450 Билайн и «ЛизаАлерт» подвели итоги сотрудничества в 2020 году 03.02.2021, 11:440 В России начала работу горячая линия церковной социальной помощи 03.02.2021, 11:340 Фальшивые пятитысячные купюры изъяла полиция в Великих Луках и Гдове
03.02.2021, 11:292 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области 03.02.2021, 11:280 Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич станет гостем программы «Подстрочник» 03.02.2021, 11:260 Бизнес-омбудсмен внес предложения в адрес псковского губернатора о смягчении ограничений 03.02.2021, 11:151 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ходят по городу разные люди...
03.02.2021, 11:060 В Пскове из-за коронавируса нарушили сроки обучения в областной автошколе 03.02.2021, 10:552 Наше качество: в Пскове открылся новый фирменный магазин «Деревня Соловьи» 03.02.2021, 10:470 «Беседка»: О психологии протеста 03.02.2021, 10:410 Псковичам рассказали о способах доставки пенсий
03.02.2021, 10:390 Сверху постучали 03.02.2021, 10:340 Семь ФОКОТов начнут возводить в Псковской области в этом году 03.02.2021, 10:211 Автобус и два автомобиля столкнулись на улице Труда в Пскове 03.02.2021, 10:160 Псковичей приглашают отдохнуть на берегу Балтийского моря
03.02.2021, 10:080 Пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП на трассе Псков - Гдов 03.02.2021, 10:044 В Псковской области установлен прожиточный минимум на 2021 год 03.02.2021, 09:580 Пожилого татуированного псковича разыскивает полиция 03.02.2021, 09:360 Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму
03.02.2021, 09:310 Записку с упоминанием Пскова нашли в кресте на куполе собора в Гатчине 03.02.2021, 09:071 Доля сторонников перехода России на четырехдневку увеличилась до 48% 03.02.2021, 08:461 В России создадут управляемые через интернет станции роботов 03.02.2021, 08:340 Самыми активными соискателями в Псковской области названы представители сферы продаж
03.02.2021, 08:230 Ветераны Пскова будут обращаться за юридической помощью к фонду «Земляки» 03.02.2021, 08:110 Определено отношение россиян к нецензурной лексике 03.02.2021, 08:000 Число вакансий для удаленной работы выросло в России почти на 60% 03.02.2021, 07:450 Российский бизнес выступил против нового закона о банкротстве
03.02.2021, 07:314 Центробанк предложил продлить льготную ипотеку не во всех регионах 03.02.2021, 07:150 Маркировку воды в России планируют запустить с мая 2021 года 03.02.2021, 07:000 Старые детские рисунки показал псковский архив. ФОТО 02.02.2021, 23:3123 Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе
02.02.2021, 23:202 За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 233 человека 02.02.2021, 22:420 На ЕГЭ-2021 снизят число наблюдателей и усилят видеоконтроль 02.02.2021, 22:220 Александр Козловский поблагодарил волонтеров Великолукского района за работу 02.02.2021, 21:530 Instagram ввел функцию восстановления удаленных публикаций
02.02.2021, 21:360 Россияне стали меньше покупать люксовых автомобилей 02.02.2021, 21:220 У «Бобрят» появились костюмы, благодаря проекту псковского Детского фонда 02.02.2021, 21:051 Три сотрудника полиции погибли в ДТП в Крыму 02.02.2021, 21:000 Встреча, посвященная окончанию Сталинградской битвы, прошла в псковской Росгвардии
02.02.2021, 20:430 Детский спектакль «Двенадцать месяцев» прошел в Дно 02.02.2021, 20:2329 Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам лишения свободы 02.02.2021, 20:110 Более 700 нарушений земельного законодательства выявлено в Псковской области за год 02.02.2021, 19:581 Утвержден проект реконструкции очистных сооружений в Пушкинских Горах
02.02.2021, 19:550 Вузы РФ начнут массово подключать к цифровой образовательной среде в 2021 году 02.02.2021, 19:390 100-летний ветеран, собравший 45 млн долларов для врачей, скончался от COVID-19 02.02.2021, 19:266 Вопросы строительства двух школ в Пскове обсудили на совещании у Михаила Ведерникова 02.02.2021, 19:220 Первый российский пилот «Формулы-1» заразился коронавирусом
02.02.2021, 19:191 Артефакты с урочища Ашвидово выставят в музее в Острове 02.02.2021, 19:100 Более 350 мероприятий пройдет в 2021 году в Псковской области в память о 6-й роте и героях-разведчиках 02.02.2021, 19:060 Видеоролик о водно-болотных угодьях подготовил Полистовский заповедник 02.02.2021, 18:550 Псковские следователи навестили очевидца Сталинградской битвы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.