Спорт

Современный ФОКОТ построят в Пскове в этом году

Еще одна спортивная площадка появится на Запсковье — современный физкультурно-оздоровительный комплекс построят в этом году на территории школы №20. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с такой просьбой в адрес властей на личном приеме у губернатора Михаила Ведерникова обратился житель Пскова Артем Алексеев.

По его словам, Запсковье разрастается, а мест, где можно заниматься спортом, недостаточно. Есть спортивные площадки на территориях школ №21 и №22, но они несовременные. Наиболее оптимальным было бы организовать современную площадку на территории школы №20. Это место удобно с точки зрения логистики, территория там большая, и на новой площадке можно будет заниматься, не мешая друг другу, сказал Артем Алексеев. Он попросил губернатора рассмотреть возможность установки современной универсальной спортплощадки на данной территории.

Глава городской администрации Александр Братчиков уточнил, что власти города уже запланировали обустройство ФОКОТа в указанном месте — территория позволяет. «Проблем с размещением не будет — надо вынести кабель. Все остальное решаемо. В этом году стадион смонтируем», - пообещал он.

Михаил Ведерников сообщил, что даст областному спорткомитету поручение выделить средства на необходимые работы.