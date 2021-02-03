Спорт

Великолукские лучницы одержали победу в Чемпионате России

Великолукские лучницы Александра Савенкова, Кира Андреева и Софья Фадеева в составе женской команды Псковской области по стрельбе из блочного лука одержали победу в Чемпионате России. Состязание состоялось в Орле, рассказал глава Великих Лук Николай Козловский на своей Instagram-странице.

«Со слов тренера нашей команды Виталия Андреева, выход в финал был очень сложным. Только благодаря перестрелке команда пришла к борьбе за первое место», - отметил он.

Великолучанки Ника Снеткова, Екатерина Корнева и Милана Мурзина вышли в финал состязаний в командной стрельбе из блочного лука в командном Первенстве России до 20 лет. Однако, в финале уступили первую строчку турнирной таблицы команде из столицы.

В личном зачете в золотой финал также выбилась великолучанка - Екатерина Корнева. Она упорно боролась за первое место, но все же ей немного не хватило до победы, и она завоевала «серебро».

«От всей души поздравляю с заслуженными наградами наших великолучанок! Благодарю спортсменок, тренера и их семьи за проделанный труд!» - заключил Николай Козловский.

Фото с Instagram-страницы Николая Козловского