Спорт

Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала и 5 млн рублей

Команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Алина Загитова, одержала победу над командой «Время первых» под руководством двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в Кубке Первого канала по фигурному катанию, сообщает «Р-Спорт».

«Красная машина» по итогам двух дней соревнований набрала 2634,95 балла. В активе «Времени первых» 2606,21 балла.

Команда Загитовой получила главный приз - 5 миллионов рублей. Команде Медведевой вручили 3 миллиона рублей. Также «Время первых» выиграло приз зрительских симпатий - один миллион рублей.

За каждую команду выступали сильнейшие фигуристы сборной России - по три одиночника и одиночницы, три танцевальных дуэта и две спортивные пары.