Спорт

Лучших бойцов по ММА определили в Великих Луках

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) среди детей и взрослых прошли в Великих Луках в спорткомплексе «Стрелец». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации ММА.

С приветственным словом к бойцам обратились президент областной федерации смешанного боевого единоборства ММА Аркадий Мурылев и президент филиала Российского союза боевых искусств Псковской области и генеральный директор КСЕ «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Пскова и Пыталово. Более 50 человек боролись за отбор для участия в чемпионате Северо-Западного Федерального округа по СБЕ ММА, который, по предварительной информации, пройдет в марте в Ленинградской области.

Бойцы «Центра ММА» города Великие Луки, спортсмены КСЕ «Отечество-Псковская область» и воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Экспресс» завоевали 28 медалей.

После соревнований состоялся заключительный семинар с представителями команд.