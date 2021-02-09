Спорт

Идрицкий борец победил на областном чемпионате по панкратиону

Заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №3 в поселке Идрица Себежского района Никита Степанов стал победителем чемпионата и первенства Псковской области по панкратиону в весовой категории до 84 килограмм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Спортсмен выступал в разделе «панкратион традиционный». В рамках турнира он одержал уверенную победу и обеспечил себе путевку в состав областной сборной. В марте спортсмен будет защищать честь региона на всероссийском турнире.

«Для Никиты это не первое успешное выступление. В прошлом году он был в числе победителей на соревнованиях Северо-Западного федерального округа. Панкратионом он занимается более 5 лет в свободное от службы время», - добавили в ведомстве.