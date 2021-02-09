Спорт

Комплектовать сборную Псковской области по настольному теннису начнут по итогам первенства

Сегодня в Пскове состоялось Первенство Псковской области среди юношей и девушек по настольному теннису. Как сообщил в своем инстаграм аккаунте депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, в соревнованиях приняли участие порядка 50 школьников из разных районов, в том числе из Дедовичей, Дно, Печор, Острова и Пскова.

Турнир проходит в трех возрастных группах, самым младшим участникам - 10 лет. Борются за победу и воспитанники клуба «Nordman». Как руководитель клуба и председатель городской Федерации по настольному теннису на открытии первенства Юрий Сорокин пожелал всем участникам успешных выступлений.

«Такие мероприятия крайне важны для популяризации здорового образа жизни среди наших детей. Кроме того, по итогам первенства мы сможем начать работу по комплектованию сборной команды Псковской области по настольному теннису для участия во всероссийских соревнованиях», - добавил Юрий Сорокин.