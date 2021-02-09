Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
что происходит на «Экокабеле»?
ФОКОТ в народ
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Спорт 09.02.2021 09:321 Лучших бойцов по ММА определили в Великих Луках 14.02.2021 19:570 Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам прошли под Островом 14.02.2021 18:560 Комплектовать сборную Псковской области по настольному теннису начнут по итогам первенства 14.02.2021 15:070 Команда Псковской дивизии стала победителем первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу 13.02.2021 16:460 В Пскове стартовал V открытый турнир по настольному теннису. ВИДЕО 13.02.2021 11:272 Как обрести душевное и физическое равновесие вместе с йогой
 
 
 
Самое популярное 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 12.02.2021 13:249 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом 11.02.2021 09:534 Дата-палиндром вызвала ажиотаж среди псковских молодоженов 12.02.2021 09:2912 Кому рулить автобусным парком Пскова?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Комплектовать сборную Псковской области по настольному теннису начнут по итогам первенства

14.02.2021 18:56|ПсковКомментариев: 0

Сегодня в Пскове состоялось Первенство Псковской области среди юношей и девушек по настольному теннису. Как сообщил в своем инстаграм аккаунте депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, в соревнованиях приняли участие порядка 50 школьников из разных районов, в том числе из Дедовичей, Дно, Печор, Острова и Пскова.

Турнир проходит в трех возрастных группах, самым младшим участникам - 10 лет. Борются за победу и воспитанники клуба «Nordman». Как руководитель клуба и председатель городской Федерации по настольному теннису на открытии первенства Юрий Сорокин пожелал всем участникам успешных выступлений.

«Такие мероприятия крайне важны для популяризации здорового образа жизни среди наших детей. Кроме того, по итогам первенства мы сможем начать работу по комплектованию сборной команды Псковской области по настольному теннису для участия во всероссийских соревнованиях», - добавил Юрий Сорокин.

Теги: #теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 502 человека
14.02.2021, 20:190 Археологи нашли в Египте самую древнюю пивоварню в мире 14.02.2021, 19:570 Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам прошли под Островом 14.02.2021, 19:250 Владимир Зубов уверен в успешном развитии псковского завода «Титан-Полимер» 14.02.2021, 19:070 Заупокойную литию на могиле Павла Адельгейма совершил митрополит Тихон
14.02.2021, 18:560 Комплектовать сборную Псковской области по настольному теннису начнут по итогам первенства 14.02.2021, 18:231 Реконструкция улицы Фабрициуса в Пскове может продолжиться в 2022 году 14.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 14.02.2021, 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей
14.02.2021, 17:360 Идею создания дополненной реальности в Пушкинском заповеднике поддержали участники чтений памяти Гейченко 14.02.2021, 17:043 «Социализированных» собак будут возвращать в городскую среду в двух районах Псковской области 14.02.2021, 16:420 Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции 14.02.2021, 16:2111 Путин: Протесты за Навального прошли на фоне усталости людей
14.02.2021, 15:4612 Петербурженки встали в цепь солидарности у памятника жертв политических репрессий 14.02.2021, 15:263 В ДТП с участием патрульной автомашины ДПС в Пскове никто не пострадал 14.02.2021, 15:070 Команда Псковской дивизии стала победителем первого Кубка командующего ВДВ по мини-футболу 14.02.2021, 14:451 Автомашина ДПС попала в ДТП на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО
14.02.2021, 14:430 Уголовное дело навлек на себя житель Дно за неуплату алиментов 14.02.2021, 14:1519 Путин раскритиковал идеи продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам 14.02.2021, 13:511 «Любовь и голуби» больше нравится мужчинам, а «Красотка» — женщинам 14.02.2021, 13:250 Выставка памяти героев-десантников откроется в Псковской областной научной библиотеке
14.02.2021, 12:590 Илон Маск пригласил Кремль поговорить в Clubhouse 14.02.2021, 12:192 Фотографии из Псково-Печерского монастыря представят на выставке в Петербурге 14.02.2021, 11:500 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 14.02.2021, 11:390 Александр Козловский поздравил якорного резидента ОЭЗ «Моглино» с трехлетием со дня создания
14.02.2021, 11:200 Профилактическую работу по предупреждению пожаров провели сотрудники МЧС в Пыталово 14.02.2021, 11:011 «Ночные охотники» из Псковской области ракетным огнем уничтожили колонну бронетехники на полигоне 14.02.2021, 10:380 Предотвращение «оформления кредита» обошлось псковичу в 150 тысяч рублей 14.02.2021, 10:140 Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает три года со дня создания
14.02.2021, 10:001 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 14.02.2021, 09:401 В Палкино выявлена фиктивная регистрация в квартире 14.02.2021, 09:3417 Французский политолог назвал вакцину от коронавируса геополитической победой России 14.02.2021, 09:170 На полигоне «Струги Красные» прошло тактическое учение танковых подразделений с боевой стрельбой
14.02.2021, 08:586 Пскович арестован в Белоруссии за участие в работе подпольной типографии 14.02.2021, 00:240 В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19 13.02.2021, 23:520 Дональд Трамп оправдан Сенатом США на процессе по импичменту 13.02.2021, 23:356 Интерактив: На маршрутке из Питера с ветерком… в салоне при -20
13.02.2021, 23:170 Mercedes-Benz отзовет почти 1,5 млн автомобилей из-за сбоя в одной из систем 13.02.2021, 22:540 Организаторов попрошаек предлагают сажать на 10 лет 13.02.2021, 22:294 Михаил Ведерников передал псковской библиотеке уникальное издание 13.02.2021, 22:166 Как долго еще придется носить маски, рассказал эксперт
13.02.2021, 21:530 В Великих Луках открылся филиал ресурсного центра для женщин-предпринимателей 13.02.2021, 21:340 Валентина Курбатова наградили в Михайловском золотой медалью конкурса «Патриоты России» 13.02.2021, 21:124 Почти 46 млн рублей получит Псковская область от Минпромторга 13.02.2021, 20:567 Псковскую область включили в число регионов с высокой долей раздельного сбора мусора
13.02.2021, 20:390 Михаил Ведерников назвал важный аргумент в пользу строительства завода «Титан-Полимер» 13.02.2021, 20:253 Дновский железнодорожный техникум ждет проверка после избиения подростка и угона автомобиля 13.02.2021, 20:170 Наброски к памятнику Гейченко первыми увидели участники Февральских чтений в «Михайловском» 13.02.2021, 20:092 Губернатор Псковской области прокомментировал растущую статистику смертности от COVID-19
13.02.2021, 20:000 Престольный праздник отметит Псково-Печерский монастырь 15 февраля 13.02.2021, 19:440 Михаил Ведерников рассказал об условиях полного выхода из режима ограничений 13.02.2021, 19:384 Эксперт рассказал о взрывном росте инвестиционной активности россиян 13.02.2021, 19:230 Фура въехала в иномарку в Опочецком районе
13.02.2021, 19:130 Писатель Александр Пелевин рассказал псковичам о ширликах 13.02.2021, 18:550 «Волонтерский десант» обсудил в Пустошке модный тренд 13.02.2021, 18:363 В День всех влюбленных в Псковской области будет морозно и малооблачно 13.02.2021, 18:201 Губернатор Псковской области посетил съемочную площадку фильма «Плакать нельзя!»
13.02.2021, 18:183 Пенсионерка замерзла насмерть после отключения газа за долги 13.02.2021, 18:000 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение. ВИДЕО 13.02.2021, 17:529 Мясников предупредил россиян о новой смертельной пандемии 13.02.2021, 17:313 Умер олимпийский чемпион-тяжелоатлет Юрий Власов
13.02.2021, 17:291 Что стоит прихватить с собой на зимнюю рыбалку, рассказали псковские спасатели 13.02.2021, 17:110 Прилепин обсудил состояние российской глубинки со стилистом Сергеем Зверевым 13.02.2021, 16:460 В Пскове стартовал V открытый турнир по настольному теннису. ВИДЕО 13.02.2021, 16:248 Несколько упаковок сыра вынесла псковичка из магазина без оплаты
13.02.2021, 16:090 Правительство одобрило выделение денег МЧС на закупку спецтехники 13.02.2021, 15:530 Исследователи выявили подтопления и просадки грунта в Псково-Печерском монастыре 13.02.2021, 15:321 В Пскове впервые в России проводят Курчатовский турнир 13.02.2021, 15:180 Псковичам рассказали, как послушать радио через телевизор
13.02.2021, 15:013 В Великих Луках задержали серийного похитителя телекоммуникаций 13.02.2021, 14:590 Финансирование по линии нацпроектов в Гдовском районе в этом году превысит 43 млн рублей 13.02.2021, 14:4110 Ученый спросила Путина о низких зарплатах - к ней пришли следователи и довели до слез 13.02.2021, 14:220 Псковский онкодиспансер: Будем жить!
13.02.2021, 14:150 Михаил Ведерников оценил работы по реконструкции гдовской котельной 13.02.2021, 13:580 Пропавшего осенью 2019 года псковича продолжает разыскивать полиция 13.02.2021, 13:361 Материалы древней библиотеки задействуют при подготовке к реставрации Псково-Печерского монастыря 13.02.2021, 13:140 Природный газ придет в дома жителей Гдовского района не раньше 2027 года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.