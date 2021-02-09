Спорт

Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам прошли под Островом

13 и 14 февраля на базе СОЦ «Юность» прошли Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам. Как сообщает газета «Островские вести», в первый день спортсмены соревновались на дистанциях в 3, 5, 10 и 15 километров.

В первый день лыжники бежали классическим стилем, во второй - свободным стилем. Среди призеров и победителей соревнований представители Острова, Пскова, Печор, Великих Лук, Невеля, Себежа, Порхова, Струг Красных.

В первый день стартовало 118 участников, во второй в стартовом протоколе значилось уже 145 лыжников. Однако не все вышли на старт, были и те кто сошел с трассы в ходе гонки, видимо, не рассчитав свои силы.