Спорт

Около 20 медалей завоевали псковские каратисты на турнире в Петербурге

Около 20 медалей завоевали псковские каратисты на турнире WKF «Цветные пояса», состоявшемся в Санкт-Петербурге 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В турнире приняли участие как опытные спортсмены сборной города Пскова, так и новички. Данные соревнования стали своего рода подготовительным этапом перед участием сборной в предстоящем межрегиональном первенстве, которое состоится с 26 по 28 февраля в Череповце.

Псковские спортсмены, тренирующиеся под руководством Антона Потебни, Михаила Шалыгина, Дмитрия Хорошева, Евгения Ермолова и Юлии Петровой, завоевали четыре золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.