Спорт

Легкоатлетические соревнования «Гдовская весна-2021» проведут в мае

Праздник спорта и здорового образа жизни «Гдовская весна-2021» состоится. Как сообщается в группе В Контакте «Граждане Гдовского края» со ссылкой на организатора Гдовских пробегов Сергея Алимова, в понедельник получены согласования на проведение 2 мая, ставших визитной карточкой Гдовского района.

Как и в предыдущие годы, символом и талисманом «Гдовской весны» станет аист, и в ходе праздника пройдут благотворительные акции сбора помощи единственному в России центру реабилитации этих птиц – Дому белого аиста, расположенному на территории Ремдовского заказника.

По сложившейся традиции, к стартам «Гдовской весны» будут приготовлены не только замечательные награды и памятные призы, но и широкое разнообразие сувенирной продукции, посвящённой Гдову, нашему району и Чудскому озеру, а также продукция гдовских кулинаров.

В состязательное меню «Гдовской весны-2021» входят четыре детские беговые дистанции от 200 метров до 1,5 км, а взрослые участники могут заявиться на дистанции 5 км, 10,55 км и полумарафон (21,1 км) в беге или скандинавской ходьбе.

Коронавирусные ограничения привели к отмене и «Гдовской весны-2020», и III Гдовского полумарафона. Эти соревнования, привлекающие в Гдов атлетов из многих регионов и стран, с прошлого года включены в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS, Association of International Marathons and Distance Races).

Спортсмены, зарегистрировавшиеся на отмененные из-за пандемии пробеги, сохранили право на участие в будущих соревнованиях. Таким образом, сегодня, за два с половиной месяца до «Гдовской весны», в стартовом протоколе уже 218 легкоатлетов.