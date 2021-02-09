Спорт

Артур Акавов поблагодарил губернатора Ведерникова за возможность продолжить путь боксера

Псковский боксер, экс-претендент на звание чемпиона мира Артур Акавов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за предоставленную возможность продолжить свой путь. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Друзья! Все согласятся, что не так просто с возрастом продолжать спортивную карьеру... ведь ты обзаводишься семьей! А это больше обязанностей, забот, меньше свободного времени... Но я продолжаю свой путь! И этим я обязан нашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову! Спасибо вам за поддержку, Михаил Юрьевич! Буквально через несколько дней, наш славный город Псков будут объявлять на легендарной арене MGM в Лас-Вегасе! Всем здоровья! Занимайтесь спортом!», - написал Артур Акавов.

Ранее сообщалось, что двукратный претендент на титул в среднем весе (до 72.6 кг), россиянин Артур Акавов (20-3-0, 9 KO) вернется на ринг 20-го февраля в США. Его соперником по 10-раундовому поединку станет 31-летний непобежденный бразилец Эскива Фалькао (27-0-0, 19 KO), событие станет частью боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank.

Акавов после досрочного поражения от американца Деметриуса Андрейда в январе 2019 года провел всего один поединок, в том же году победив в 5-ом раунде латвийского джорнимена Сергея Мелиса (26-25-0, 11 KO). Фалькао весь карантин просидел на родине, где и провел два поединка, в обоих победив досрочно, сообщает fightnews.info.