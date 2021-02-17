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Спорт

Великолучане судили соревнования по единоборствам в Смоленске

18.02.2021 22:56|ПсковКомментариев: 0

На днях делегация судей совместно из федерации смешанных боевых единоборств Псковской области посетила чемпионат и первенство смоленской области по смешанному боевому единоборству. В соревнованиях спортсмены из Смоленской области боролись за отбор для участия в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по СБЕ (ММА). Предварительно он пройдет в марте.

В качестве судей первой категории в чемпионате и первенстве принимали участие Александр Моисеенко, Данил Зверев, Виталий Панов из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.

«Отлично отработали на чемпионате, чем подтвердили свою квалификацию», - оценил уровень подопечных вице-президент областной федерации СБЕ (ММА) по Псковской области Андрей Ткаченко. также посетивший соревнования.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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