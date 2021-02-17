Спорт

Стадион «Машиностроитель» в Пскове откроется в ближайшее время

Глава администрации Пскова Александр Братчиков посетил стадион «Машиностроитель», где завершаются ремонтные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Александр Братчиков осмотрел территорию стадиона, помещения зданий, спортивные трибуны, а также подтрибунные помещения.



В ходе встречи руководитель проекта Юрий Стрелков рассказал, что на большой трибуне находится легкоатлетический манеж, под трибунами разместятся раздевалки и все, что связано с футболом. На втором этаже организованы два тренажерных зала, на третьем – пространства для борьбы и аэробики. На второй трибуне расположены еще два спортивных зала: там смогут тренироваться фехтовальщики и велосипедисты.

«Готовность объекта очень высокая, сейчас все строительные работы выполнены, идет установка спортивного оборудования и останется нанести резиновое покрытие на синтетические беговые дорожки. Я очень доволен тем, что в ближайшее время стадион заработает», – отметил Александр Братчиков.