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Спорт

Заброшенный стадион в Острове благоустроят за 5 млн рублей

19.02.2021 16:34|ПсковКомментариев: 0

Общественную территорию на улице Софьи Перовской, 9 (заброшенный стадион) в Острове благоустроят почти за 5 млн рублей. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Схема благоустройства заброшенного стадиона в Острове. Источник: аукционная документация

Рабочим предстоит заасфальтировать дорожку, установить бортовые камни, повалить деревья, постелить резиновые плитки. На обновленной площадке появятся комплекс для занятий воркаутом, детские игровые комплексы, теневой навес, велосипедная стойка, карусель с рулем, песочница, канатная площадка. Также здесь организуют освещение площадки, установят скамейки.

Работы планируется закончить до 31 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта - 4 млн 994 тысяч 26 рублей. Источник финансирования - бюджет Островского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, предоставляемых в рамках реализации государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Аукцион по определению подрядной организации пройдет в электронной форме 26 февраля.

Теги: #остров #благоустройство #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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